Маркевич про збірну України, Суркісів та "Динамо", а також про війну на Донбасі та Росію

Колишній тренер, а зараз голова комітету національних збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич дав інтерв'ю Яніні Соколовій.

У розмові з журналісткою Маркевич розповів чимало про збірну України та патріотизм футболістів, київське "Динамо" та братів Суркісів. А також про війну на Донбасі та Росію.

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Про збірну України

Я зараз працюю у Федерації, і все-таки рух уперед є. Тому що наша національна збірна – я не знаю, що повинно статися, щоб не потрапила у фінал чемпіонату Європи. Наша збірна U20 виграла чемпіонат світу – це дуже серйозний успіх. Плюс решта команди – я знаю хлопців, які в U17, U15 – там є в кожній команді по 5-6 гравців, що з них будуть хороші футболісти.

Про патріотизм футболістів

Я їжджу з цими хлопцями, з ними спілкуюся, я впевнений, що в нас справді патріотична збірна. Це відчувається. І за грою відчувається. Останніми роками багато зроблено для того, щоб вони справді були патріотично налаштовані.

Про відвідини зони АТО

Коли ти те все бачиш, зовсім по-іншому дивишся на життя. Я там приїхав, декілька днів побув і поїхав, а ті хлопці щодня там. І він не знає, чи ранком прокинеться і чи доживе до вечора – то зовсім інші цінності… Футболісти про все знають. Може, то і не афішується, але і вони допомагають нашій армії, я знаю точно.

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Про київське "Динамо" та Суркісів

Вони утримують "Динамо" дуже давно. На жаль, успіхів у них немає. Єдине, коли була серйозна команда – 1998/99 роки за часів Валерія Лобановського. Це була одна з кращих команд в Європі. Після цього – застій повний, хоча вони продовжують вкладати гроші.

Про чемпіонат України

Є два клуби, які поки тримаються на плаву – це "Шахтар" і "Динамо", які вкладають гроші. Ну і десь клуби більш-менш можуть суперничати з хорошими європейськими клубами, хоча в останні роки – досить натужно. Решта клубів живуть за рахунок того, що продають молодих футболістів, і ті фінанси вкладають, щоб утримувати команди. Звичайно, не буде з того ніякого толку.

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Про Україну

Якщо зараз втратимо державу – то ми її втратимо остаточно. Це всі мають зрозуміти, а не говорити "какаяразніца".

Про війну на Донбасі та домовленості з Росією

Хіба що у них щось зміниться в голові, але я не уявляю, як можна закінчити все це. Я розумію, до чого вони йдуть: вони хочуть, щоб ми схилили голови та впали на коліна. Тоді, можливо, і домовимося. Домовитися можна, але нехай вони підуть з Донбасу, щоб це була Україна.

Санкції – це єдине, але я впевнений, що і це їм не допоможе. Люди вони такі – загинуть 100 тисяч осіб, а їм абсолютно все одно. Важко повірити, що щось зміниться. Не хочуть вони спокійно жити, як живуть усі нормальні люди. Їм потрібно десь воювати, не давати людям спокійно жити.

Більшість наших людей хоче жити в Європейському союзі, а вони нам не дають це зробити. Напевно, і не дадуть.