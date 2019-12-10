Маркевич розповів про запрошення клубів з Франції та Німеччини

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Мирон Маркевич / 24 канал

Екстренер "Дніпра" та "Металіста" Мирон Маркевич розповів про пропозиції роботи після фіналу Ліги Європи у 2015 році. Колишній наставник збірної України заявив, що отримував пропозиції з Німеччини та Франції.

За словами Маркевича, у нього були дві серйозні пропозиції, але "Дніпро" відмовився його відпускати.

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У мене були запрошення від іноземних клубів, особливо, після фіналу Ліги Європи. Було два серйозних запрошення. Треба було вирішувати моментально, відразу після фіналу. Мене не відпустили. У мене ще був контракт на 2 роки, сказали, що треба відпрацьовувати.

Якби я знав, як усе повернеться пізніше – звичайно, я б плюнув і пішов. Але тоді зі мною були футболісти, уболівальники – кинути було несерйозно. Запрошували з Франції, Німеччини. Пізніше з Туреччини. Представники одного з топ-клубів приїжджали до Львова,
– розповів Маркевич ютуб-каналу Stargorod Sport.

Чим наразі займається Маркевич?Екстренер харківського "Металіста" та "Дніпра" наразі очолює Комітет національних збірних УАФ. Останнім клубом 68-річного фахівця був "Дніпро". З дніпрянами Маркевич дійшов до фіналу Ліги Європи у 2015 році.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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