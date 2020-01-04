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Маркевич розповів, якого суперника збірній України краще уникнути на Євро-2020

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Мирон Маркевич / 24 канал

Голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич оцінив суперників збірної України на Євро-2020. Уже відомо, що в групі "синьо-жовті" зіграють проти Нідерландів та Австрії.

На думку Маркевича, збірна України може розраховувати на позитивний результат у матчах з Нідерландами та Австрією.

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Звичайно, у Нідерландів дуже сильна збірна, за Рональда Кумана команда суттєво додала, її гравці виступають у топ-клубах, тим більше й матч проти цього суперника відбудеться в Амстердамі. Але це футбол, і ми теж маємо право розраховувати на успіх, незважаючи на всі переваги господарів.

Про Австрію я зараз щось конкретне не скажу, але, з огляду на те, як наш суперник пройшов відбірний турнір, вважаю, Україна щонайменше не поступається австрійцям,
– цитує Маркевича сайт УАФ.

Третього суперника по групі збірна України дізнається навесні, коли відбудуться стикові матчі. На думку Маркевича, збірній України краще уникнути зустрічі з Румунією.

Ясна річ, що не хотілося б збірну Румунії, оскільки в неї буде бонус у вигляді рідних стін, а із четвірки Грузія, Північна Македонія, Косово й Білорусь, думаю, не так важливо, хто стане опонентом,
– резюмував екстренер збірної України.

Як відомо, у столиці Румунії відбудуться чотири матчі Євро-2020. Таким чином, якщо Румунія вийде на чемпіонат Європи, то гарантовано зіграє в групі збірної України.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу
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