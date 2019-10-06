Маркевич сенсаційно відправлений у відставку
Клуб Першої ліги "Агробізнес" оголосив про розірвання контракту з головним тренером Остапом Маркевичем.
Клуб і фахівець розірвали договір з обопільної згоди сторін, повідомляє офіційний сайт "Агробізнесу". Ім'я нового головного тренера клубу поки невідомо.
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"Агробізнес" подякував тренеру за виконану роботу та побажав успіхів у подальшій кар’єрі. Маркевич очолив Агробізнес у червні цього року після трьох сезонів у академії іспанського Вільяреала.
Команда непогано розпочала поточну кампанію і стабільно трималася серед лідерів Першої ліги, однак зазнала двох поразок поспіль. "Агробізнес" займає 7-е місце з 22 очками в турнірній таблиці після 12 зіграних матчів. Відставання від лідера складає 3 очки.
Додамо, що Остап Маркевич є старшим сином легендарного футбольного тренера та фахівця Мирона Маркевича.
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