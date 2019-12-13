Маркевич відмовився очолити лідера чемпіонату України

Глава комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич відмовився очолити "Рух".

Мирон Маркевич, який за кар'єру домагався успіхів з "Металістом", очолював збірну України і виводив "Дніпро" в фінал Ліги Європи, мав хорошу пропозицію від львівського "Руху", повідомляє "Динамоманія".

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Зазначається, що "Рух" також вів переговори з Олегом Лужним та Сергієм Ковальцем, але зараз пріоритетним кандидатом вважається Юрій Бакалов.

Президент львівського клубу Григорій Козловський раніше заявляв, що ім'я нового головного тренера стане відомо в кінці нинішнього тижня. Попередній наставник команди Леонід Кучук покинув свій пост 10 грудня.

На даний момент "Рух" лідирує в Першій лізі з 39 очками після 19 турів. Навесні, в першому матчі після зимової перерви, львів'яни зіграють проти "Агробізнесу".