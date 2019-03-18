Маркевич відреагував на натуралізацію Мораеса та його можливий виклик до збірної України

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Жуніор Мораес
Жуніор Мораес / ФК "Шахтар"

Голова комітетів національних збірних Федерації футболу України Мирон Маркевич не бачить нічого поганого у натуралізації бразильського нападника донецького "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

"Як я відношуся до його натуралізації? Абсолютно нормально. Хлопець хоче грати за збірну, так в чому питання? Тим більше, що попереду у нас є проблеми", – заявив Маркевич у коментарі Tribuna.com.

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Та щодо виклику Жуніора Мораеса до збірної України, то Мирон Маркевич так і не дав однозначної відповіді.

"Мабуть, питання щодо виклику Мораеса на найближчі матчі варто адресувати головному тренеру", – відповів Маркевич.

Вже у п'ятницю, 22 березня, збірна України зіграє перший матч кваліфікації Євро-2020. на виїзді українці протистоятимуть збірній Португалії. А 25 березня збірна України теж на виїзді зіграє проти Люксембургу.

У понеділок, 18 березня, стало відомо, що бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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