Маркевич відреагував на натуралізацію Мораеса та його можливий виклик до збірної України

Голова комітетів національних збірних Федерації футболу України Мирон Маркевич не бачить нічого поганого у натуралізації бразильського нападника донецького "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

"Як я відношуся до його натуралізації? Абсолютно нормально. Хлопець хоче грати за збірну, так в чому питання? Тим більше, що попереду у нас є проблеми", – заявив Маркевич у коментарі Tribuna.com.

Читайте також: Топ-3 натуралізованих футболісти збірної України

Та щодо виклику Жуніора Мораеса до збірної України, то Мирон Маркевич так і не дав однозначної відповіді.

"Мабуть, питання щодо виклику Мораеса на найближчі матчі варто адресувати головному тренеру", – відповів Маркевич.

Вже у п'ятницю, 22 березня, збірна України зіграє перший матч кваліфікації Євро-2020. на виїзді українці протистоятимуть збірній Португалії. А 25 березня збірна України теж на виїзді зіграє проти Люксембургу.

У понеділок, 18 березня, стало відомо, що бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес отримав українське громадянство.