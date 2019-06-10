Марлос потрапив до заявки збірної України на матч проти Люксембургу

125 Читать новость на русском
Марлос може зіграти проти Люксембургу
Марлос може зіграти проти Люксембургу / Євген Кравс

Збірна України оприлюднила офіційну заявку на матч проти Люксембургу. До неї потрапив Марлос, який пропускав попередній матч проти Сербії.

Також до заявки на гру потрапив і Микола Шапаренко, який теж не брав участь у матчі проти сербів. Натомість із тих гравців, які зараз знаходяться в розпорядженні Андрія Шевченка, до заявки не потрапили Богдан Бутко та Артем Бєсєдін.

Читайте також: Україна – Люксембург: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

Офіційна заявка збірної України на матч із Люксембургом:

Воротарі: 1. Юрій Паньків, 12. Андрій Пятов, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 3. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 13. Ігор Пластун, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 2. Володимир Шепелєв, 6. Тарас Степаненко, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 14. Мар’ян Швед, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 19. Роман Безус, 20. Віктор Коваленко.

Нападники: 9. Артем Кравець, 18. Роман Яремчук.

Читайте також: Україна – Люксембург: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2020

Матч Україна – Люксембург відбудеться у понеділок, 10 червня. Початок зустрічі о 21:45. Онлайн-трансляція, відео голів та результат матчу – на сайті Спорт24.

 

 

blog_ava
"Батьківщина" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку
сьогодні
4396
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вокзал у Києві потрапив у трейлер відомої гри FIFA 20: відео
сьогодні 11:27 Вокзал у Києві потрапив у трейлер відомої гри FIFA 20: відео
1101
Феттель першим фінішував на гран-прі Канади, але гонку виграв Хемілтон
9 червня 23:15 Феттель першим фінішував на гран-прі Канади, але гонку виграв Хемілтон
567
Рафаель Надаль виграв 12-й Ролан Гаррос у кар'єрі
9 червня 19:13 Рафаель Надаль виграв 12-й Ролан Гаррос у кар'єрі
1327
Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу
9 червня 17:24 Екс-партнер Вільї та ціль "Баварії": хто такі футболісти збірної Люксембургу
Михайло Гема 1093
Ноєр божевільним фінтом посадив гравця Білорусі на "п'яту точку": відео
9 червня 14:23 Ноєр божевільним фінтом посадив гравця Білорусі на "п'яту точку": відео
2114
Новини
Більше новин
Залиште відгук