Марлос потрапив до заявки збірної України на матч проти Люксембургу

Збірна України оприлюднила офіційну заявку на матч проти Люксембургу. До неї потрапив Марлос, який пропускав попередній матч проти Сербії.

Також до заявки на гру потрапив і Микола Шапаренко, який теж не брав участь у матчі проти сербів. Натомість із тих гравців, які зараз знаходяться в розпорядженні Андрія Шевченка, до заявки не потрапили Богдан Бутко та Артем Бєсєдін.

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Офіційна заявка збірної України на матч із Люксембургом:

Воротарі: 1. Юрій Паньків, 12. Андрій Пятов, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 3. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Микита Бурда, 13. Ігор Пластун, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко.

Півзахисники: 2. Володимир Шепелєв, 6. Тарас Степаненко, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 14. Мар’ян Швед, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 19. Роман Безус, 20. Віктор Коваленко.

Нападники: 9. Артем Кравець, 18. Роман Яремчук.

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Матч Україна – Люксембург відбудеться у понеділок, 10 червня. Початок зустрічі о 21:45. Онлайн-трансляція, відео голів та результат матчу – на сайті Спорт24.