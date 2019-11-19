Марлос та Мораес тренуються з "Шахтарем", вони не зіграли за збірну України через травми: фото

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Жуніор Мораес на тренуванні "Шахтаря" / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" готується до матчу проти ПФК "Львів". До команди повернулися гравці збірних, окрім Давида Хочолави, який ще перебуває у розташуванні збірної Грузії.

Зранку 19 листопада «гірники» провели чергове тренування в заміському комплексі «Святошин». Близько години «оранжево-чорні» відпрацьовували різні вправи з м’ячами, комбінаційну гру за участю флангових захисників. Наприкінці відбулася двосторонка на половині поля.

Відзначимо, що Марлос уже повернувся до загальної групи. Тренувався зі всіма і Жуніор Мораес. Обидва гравці пропустили матчі збірної України, де команда обіграла Естонію та зіграла внічию з Сербією.

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Індивідуально займався лише Манор Соломон.

Тренування гравців "Шахтаря" (фото: ФК "Шахтар")

Матч "Шахтар" – "Львів" відбудеться 22 листопада на стадіоні "Металіст" у Харкові. Початок о 19:00.

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Теги: Збірна України з футболу Футбол Спорт Шахтар Жуніор Мораес
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