Марлос зізнався в любові до збірної України: фото

31-річний півзахисник "Шахтаря" Марлос, який після натуралізації виступає за збірну України, зізнався в любові до української національної команди.

"Люблю Україну", – написав Марлос в Instagram за допомогою емодзі, коментуючи командне фото збірної України перед матчем відбору на Євро-2020 проти Литви (3:0).

Як це було: Україна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020

Як відомо, Марлос вийшов в стартовому складі "синьо-жовтих" і відзначився забитим голом на 28-й хвилині поєдинку.

Гол став першим для Марлоса за збірну України. Всього на рахунку футболіста 14 матчів у складі української національної команди.

До слова, Марлос дебютував за збірну України 6 жовтня 2017 року в поєдинку проти Косово (0:2).