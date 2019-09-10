Марлос зізнався в любові до збірної України: фото

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Марлос
Марлос / Footboom

31-річний півзахисник "Шахтаря" Марлос, який після натуралізації виступає за збірну України, зізнався в любові до української національної команди.

"Люблю Україну", – написав Марлос в Instagram за допомогою емодзі, коментуючи командне фото збірної України перед матчем відбору на Євро-2020 проти Литви (3:0).

Як це було: Україна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Marlos Romero Bonfim (@marlosbonfim)

Як відомо, Марлос вийшов в стартовому складі "синьо-жовтих" і відзначився забитим голом на 28-й хвилині поєдинку.

Гол став першим для Марлоса за збірну України. Всього на рахунку футболіста 14 матчів у складі української національної команди.

До слова, Марлос дебютував за збірну України 6 жовтня 2017 року в поєдинку проти Косово (0:2).

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Теги: Збірна України з футболу Спорт Футбол
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