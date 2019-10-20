Маррей виграв титул ATP після протезування стегна, він майже 3 години бився з Ваврінкою

Британський тенісист Енді Маррей зумів виграти турнір ATP в бельгійському Антверпені. Маррей переміг швейцарця Стена Ваврінку.

Стен Ваврінка – Енді Маррей 1:2 (6:3, 4:6, 4:6)

Читайте також: Світоліна розповіла про ганебний випадок з Марреєм

Тенісисти провели на корті дві з половиною години. Упродовж другого сету швейцарець вів з брейком, мав шанси повести 4:1, але не скористався брейкпойнтом.

Після цього до кінця партії Стен взяв тільки один гейм. Тенісисти по черзі обмінювалися брейками у вирішальному сеті (Ваврінка двічі виходив вперед і Маррей двічі робив зворотний брейк). Британець відігрався з двох прихованих матчболів, а потім реалізував матчбол на подачі суперника.

Для британця це перший одиночний титул за майже три роки. Востаннє Маррей ставав переможцем турніру АТР в одиночному розряді на початку березня 2017 року Дубаї.

Що відомо про травму Маррея?32-річний Маррей не грав із середини 2017 року. У січні він переніс протезування тазостегнового суглоба й планував завершити кар'єру на Вімблдоні. Операція і відновлення після неї пройшли краще, ніж очікувалося, і він повернувся у тур цього літа.

11 січня 2019 року Енді Маррей вирішив поставити крапку у професійній кар'єрі. Маррей на пресконференції зі сльозами оголосив про завершення кар'єри.

Навесні стало відомо, що Енді все ж спробує повернутися. Мюррей заявився на турнір у Лондоні в парному розряді. Разом з іспанцем Фелісіано Лопесом Енді добрався до фіналу, де вони переграли Джо Солсбері й Раджива Рама.