Марта Костюк вдало повернулася на корт, зігравши вперше за два місяці

30 Читать новость на русском
Марта Костюк
Марта Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк зіграла першим матч з лютого 2019 року. І перемогла.

Марта Костюк у матчі першого кола на турнірі ITF World Tennis Tour с призовим фондом 25 тисяч доларів перемогла італійку Джорджію Брешіа – 6:4, 6:3. За вихід до чвертьфіналу 16-річна киянка посперечається з переможницею зустрічі між швейцаркою Леоні Кунг та Каролін Вернер з Німеччини.

В той самий час: Світоліна з вітерцем покаталася на швидкісному Porsche

Варто зазначити, що це перший матч для Марти Костюк за останні два місяці. Востаннє вона виходила на корт ще 8 лютого, коли зіграла за збірну України в зональних матчах Кубка Федерації.

 

blog_ava
Рада проголосувала за закон про державну мову в Україні
сьогодні
62678
Теги: Спорт Теніс Марта Костюк
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зінченко став найкращим захисником у матчі "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"
сьогодні 14:53 Зінченко став найкращим захисником у матчі "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сіті"
1
"Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию у дербі: відеоогляд матчу
24 квітня 21:57 "Динамо" та "Шахтар" зіграли внічию у дербі: відеоогляд матчу
243
"Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
24 квітня 20:29 "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
649
"Зоря" здобула вольову перемогу над "Львовом" завдяки пенальті на останній хвилині: відео
24 квітня 19:09 "Зоря" здобула вольову перемогу над "Львовом" завдяки пенальті на останній хвилині: відео
283
"Олександрія" у результативному матчі перемогла "Маріуполь": відео
24 квітня 18:51 "Олександрія" у результативному матчі перемогла "Маріуполь": відео
232
Новини
Більше новин
Залиште відгук