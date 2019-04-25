Марта Костюк вдало повернулася на корт, зігравши вперше за два місяці

Українська тенісистка Марта Костюк зіграла першим матч з лютого 2019 року. І перемогла.

Марта Костюк у матчі першого кола на турнірі ITF World Tennis Tour с призовим фондом 25 тисяч доларів перемогла італійку Джорджію Брешіа – 6:4, 6:3. За вихід до чвертьфіналу 16-річна киянка посперечається з переможницею зустрічі між швейцаркою Леоні Кунг та Каролін Вернер з Німеччини.

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Варто зазначити, що це перший матч для Марти Костюк за останні два місяці. Востаннє вона виходила на корт ще 8 лютого, коли зіграла за збірну України в зональних матчах Кубка Федерації.