Марта Костюк виграла турнір в Єгипті

Українська тенісистка Марта Костюк виграла третій титул у професійній кар'єрі. Вона перемогла на турнірі в Каїрі.

У фіналі Костюк обіграла Альону Большову з Іспанії. При цьому матч тривав лише 54 хвилини, а українка дала можливість суперниці виграти лише один гейм.

Марта Костюк – Альона Большова 2:0 (6:1, 6:0)

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Для Марти Костюк ця перемога стала третім трофеєм у професійній кар'єрі. У 2017 році вона стала чемпіонкою турніру в Дунакесі (Угорщина) з призовим фондом у 25 тисяч доларів. А в лютому 2018 року виграла 60-тисячник в Берні (Австралія).

Варто відзначити, що за день до цього Марта Костюк виграла турнір в Каїрі у парному розряді. Разом з росіянкою Каміллою Рахімовою вона перемогла українсько-польську пару Анастасія Шошина – Паула Каня.