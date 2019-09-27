Марта Костюк вийшла у півфінал тенісного турніру ITF

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Марта Костюк
Марта Костюк / tennisua.org

17-річна Марта Костюк зуміла подолати стадію чвертьфіналу на турнірі ITF у Валенсії (Іспанія). У драматичному матчі українка здолала опір Аранчи Руїс.

Марта Костюк – Аранча Руіс 2:1 (6:4, 3:6, 6:0)

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У першому сеті між тенісистками велася запекла боротьба. Марта зуміла тільки двічі виграти на своїй подачі, але зробила чотири брейки. Це дозволило їй вирвати перемогу в першому сеті.

У другій партії обидві тенісистки краще грали на своїх подачах. Нідерландка тільки одного разу віддала подачу українці. Це дозволило Руіс виграти сет, оскільки вона зробила на брейк більше.

Здавалося, що в останньому сеті глядачів чекає справжній бій. Та Костюк розтрощила 28-річну опонентку з рахунком 6:0. Поєдинок тривав майже дві години.

У півфіналі Костюк зіграє проти Тамари Корпач з Німеччини. До цього тенісистки не зустрічалися.

Минулого тижня Костюк дійшла до фіналу турніру ITF у Франції, в якому програла Наталії Віхлянцевій.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Марта Костюк
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