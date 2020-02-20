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Марта Костюк впевнено вийшла в 1/4 фіналу на турнірі ITF

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Марта Костюк у чвертьфіналі турніру в Каїрі / shipovnik.ua

17-річна українка легко вийшла до чвертьфіналу турніру ITF у Каїрі. Марта Костюк здобула перемогу над Мелані Клаффнер із Австрії.

У матчі другого кола Марта Костюк у двох сетах здолала суперницю. Поєдинок тривав трохи більше однієї години.

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Марта Костюк – Мелані Клаффнер 2:0 (6:1, 6:4)

Наступна суперниця юної українки визначиться у поєдинку між болгарською тенісисткою Ізабеллою Шиніковою (7) і Анастасією Гасанова з Росії.

Додамо, що у першому колі турніру Марта Костюк не залишила шансів Варварі Грачовій – 6:2, 6:2. Ще одна українка Дарія Снігур у другому раунді турніру зіграє проти румунки Ірини Бегу.

Відзначимо, що в парному розряді Анастасія Шошина і полька Паула Каня вийшли в півфінал без гри на відмову суперниць.

Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Марта Костюк Новини Спорту Спорт Теніс
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