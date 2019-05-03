Марта Костюк зіграла перший матч за три місяці, здобувши неочікувану перемогу

Українська тенісистка Марта Костюк повернулася на корт – вона зіграла у кваліфікації турніру у Мадриді. І перемогла першу сіяну у кваліфікації американку Аманду Анісімову.

Марта Костюк – Аманда Анісімова 2:1 (6:0, 2:6, 6:0)

Тенісистки провели на корті 1 годину та 10 хвилин. За цей час Костюк вдалося реалізувати 7 з 15 брейк-пойнтів, у той час як Анісімовій – 3 з 5.

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Суперницею українки в фінальному раунді кваліфікації стала 24-річна румунка Ірина Марія Бара (WTA 178), матч якої завершився достроково після відмови Магдалени Рибариковою зі Словаччини.

В основній сітці турніру у Мадриді зіграють Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Перша з них навіть почала тренуватися на місцевих кортах.

Нагадаємо, що востаннє Марта Костюк зіграла ще у лютому 2019 року, коли 7 та 8 лютого виступала за збірну України у Кубку Федерацій.