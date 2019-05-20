У середу, 22 травня, на ОСК "Металіст" у Харкові відбудеться матч 30-го туру чемпіонату України між "Шахтарем" і "Динамо".

У день гри на стадіоні буде організовано Shakhtar Fan Fest для вболівальників у секторах 19-29 (від 17:30).

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У програмі – музиканти, диджеї та МС, кібер- і фотозона, футбольні атракціони, майданчик з аніматорами й безкоштовні солодощі для дітей, а також зустріч із футболістом.

А після фінального свистка стартує головна частина програми: на ОСК "Металіст" відбудеться церемонія нагородження "Шахтаря" як чемпіона України. Її увінчають піротехнічне шоу й концерт за участю Гайтани, Maruv та Олі Полякової.

Maruv, Гайтана и Оля Полякова – в Харькове. Шоу на праздновании чемпионства «Шахтера»!



22 мая на ОСК «Металлист» сразу после финального свистка в матче #ШахтерДинамо состоится церемония награждения «горняков» золотыми медалями и праздничный концерт. pic.twitter.com/yrBrtTyQPs — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 19 мая 2019 г.

"Шахтар" достроково оформив чемпіонство у 29-у турі, здолавши у Запоріжжі луганську "Зорю". За один тиждень "Шахтар" виграв у Запоріжжі два титули. У середу, 15-го травня, донецький клуб переміг "Інгулець" у фіналі Кубка України . Таким чином, донеччани оформили третій поспіль "золотий дубль".