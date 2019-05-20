Maruv, Полякова та Гайтана виступлять на церемонії нагородження "Шахтаря"

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Maruv, Полякова та Гайтана виступлять на церемонії нагородження "Шахтаря"
Maruv, Полякова та Гайтана виступлять на церемонії нагородження "Шахтаря" / twitter.com/FCShakhtar

У середу, 22 травня, на ОСК "Металіст" у Харкові відбудеться матч 30-го туру чемпіонату України між "Шахтарем" і "Динамо".

У день гри на стадіоні буде організовано Shakhtar Fan Fest для вболівальників у секторах 19-29 (від 17:30).

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У програмі – музиканти, диджеї та МС, кібер- і фотозона, футбольні атракціони, майданчик з аніматорами й безкоштовні солодощі для дітей, а також зустріч із футболістом.

А після фінального свистка стартує головна частина програми: на ОСК "Металіст" відбудеться церемонія нагородження "Шахтаря" як чемпіона України. Її увінчають піротехнічне шоу й концерт за участю Гайтани, Maruv та Олі Полякової.

"Шахтар" достроково оформив чемпіонство у 29-у турі, здолавши у Запоріжжі луганську "Зорю". За один тиждень "Шахтар" виграв у Запоріжжі два титули. У середу, 15-го травня, донецький клуб переміг "Інгулець" у фіналі Кубка України. Таким чином, донеччани оформили третій поспіль "золотий дубль".

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Теги: LifeStyle Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Динамо MARUV Оля Полякова
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