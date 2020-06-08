Футболіст збірної України Мар'ян Швед може повернутися в український чемпіонат. Гравець шотландського "Селтіка" зацікавив два клуби української Прем'єр-ліги.

Як повідомляє The Scottish Sun, Мар'ян Швед потрапив у сферу інтересів "Карпат" та "Олександрії". Клуби хочуть орендувати 22-річного українця.

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Рішення прийме тренер "Селтіка"

Швед, який став гравцем "Селтіка" влітку 2019 року, виходив на поле лише в трьох матчах "кельтів".

Рішення щодо можливого трансферу буде приймати головний тренер шотландського клубу Ніл Леннон. Українські клуби наразі в режимі очікування.

Швед начебто не хоче грати в "Олександрії" і наполягає на поверненні у "Карпати".

Раніше також повідомлялося про можливе повернення Шведа в Україну. Але через пандемію COVID-19 перехід був припинений.

Швед – вихованець "Карпат". У 2015 році він був проданий в іспанську "Севілью", однак у 2017 році безкоштовно повернувся у Львів. У 2019 році "Карпати" знову продали Шведа, але вже в "Селтік".

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