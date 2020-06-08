Мар'ян Швед може повернутися у чемпіонат України: футболіста хочуть два клуби
Футболіст збірної України Мар'ян Швед може повернутися в український чемпіонат. Гравець шотландського "Селтіка" зацікавив два клуби української Прем'єр-ліги.
Як повідомляє The Scottish Sun, Мар'ян Швед потрапив у сферу інтересів "Карпат" та "Олександрії". Клуби хочуть орендувати 22-річного українця.
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Рішення прийме тренер "Селтіка"
Швед, який став гравцем "Селтіка" влітку 2019 року, виходив на поле лише в трьох матчах "кельтів".
Рішення щодо можливого трансферу буде приймати головний тренер шотландського клубу Ніл Леннон. Українські клуби наразі в режимі очікування.
Швед начебто не хоче грати в "Олександрії" і наполягає на поверненні у "Карпати".
Раніше також повідомлялося про можливе повернення Шведа в Україну. Але через пандемію COVID-19 перехід був припинений.
- Швед – вихованець "Карпат". У 2015 році він був проданий в іспанську "Севілью", однак у 2017 році безкоштовно повернувся у Львів. У 2019 році "Карпати" знову продали Шведа, але вже в "Селтік".
Швед не отримав медаль чемпіона Шотландії
- У Шотландії вирішили достроково завершити футбольний сезон. "Селтік" був оголошений чемпіоном.
- Для "Селтіка" це 9-й поспіль титул чемпіонів Шотландії і 51-й в історії.
- На жаль, Мар'ян Швед не отримав чемпіонської медалі. Для цього слід зіграти хоча б у 25% матчів. Українець вийшов на поле лише одного разу.