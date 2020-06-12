Український футболіст Мар'ян Швед не розглядає пропозиції з України. Він намагатиметься закріпитись в основі "Селтіка" або вибере інший варіант із європейських чемпіонатів.

Попри зацікавленість із рідного клубу футболіста, Мар'ян Швед не хоче повертатись в український чемпіонат, пише Sport.ua.

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Майбутнє футболіста

Якщо тренерський штаб шотландського клубу буде бачити майбутнє футболіста у команді, тоді українець залишиться та буде старатись пробитись до основного складу. Якщо наставник вкаже йому на "двері", тоді Швед розглядатиме варіанти із Європи.

Додамо, що певний інтерес до Шведа проявляють клуби з Німеччини та Бельгії, однак спілкування йде на рівні консультацій і говорити про щось більше не варто.

Чому Швед може покинути "Селтік"

Швед, який став гравцем "Селтіка" влітку 2019 року, виходив на поле лише в трьох матчах "кельтів".

У Шотландії вирішили достроково завершити футбольний сезон. "Селтік" був оголошений чемпіоном.

Та Швед не отримав чемпіонської медалі. Для цього слід зіграти хоча б у 25% матчів.

Поточна трансферна ціна Шведа, згідно з даними Transfermarkt, складає 1,2 мільйона євро.

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