Мар’ян Швед – найкращий гравець місяця УПЛ

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Мар’ян Швед – найкращий гравець місяця УПЛ

Вінгер львівських "Карпат" Мар'ян Швед був визнаний найкращим гравцем місяця в УПЛ. При цьому до уваги бралися матчі чемпіонату України, які зіграли у лютому та березні 2019 року.

Всього у голосуванні взяло участь близько 3300 прихильників футболу на сайті УПЛ. А Швед набрав 41% голосів читачів. На другому місці – Віктор Циганков (35%). Трійку лідерів замкнув Тайсон (11%).

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Це все третя перемога Мар'яна Шведа в опитуванні УПЛ. До цього гравець "Карпат" визнавався найкращим у вересні та листопаді 2018 року.

Щодо голосування у 2019 році, то у ньому брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру" (у лютому й березні: 19 тур – Мар’ян Швед ("Карпати"), 20 тур – Олександр Караваєв ("Зоря"), 21 тур – Віктор Коваленко ("Шахтар"), 22 тур – Віктор Циганков ("Динамо"), а також футболісти, які, на думку експертної ради УПЛ, відзначалися стабільністю впродовж лютневих та березневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Олександр Бандура ("Львів"), Сергій Вакуленко ("Арсенал-Київ"), Тайсон ("Шахтар") та Олександр Піхальонок ("Маріуполь").

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Теги: Спорт УПЛ Мар'ян Швед ФК Карпати Футбол
Джерело: 24 Канал
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