Мар'ян Швед забив гол у дебютному матчі за "Селтік" у Лізі чемпіонів: відео

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Мар'ян Швед
Мар'ян Швед / Фото з відкритих джерел

Український футболіст Мар'ян Швед дебютував за шотландський "Селтік" у Лізі чемпіонів. Український футболіст вийшов у другому таймі матчу проти "Калью" й забив гол.

У другому відбірковому раунді шотландці перемогли естонський клуб і на виїзді з рахунком 2:0. Перший матч у Шотландії завершився розгромом естонців 5:0.

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Швед вийшов у другому таймі. На 70 хвилині український футболіст замінив півзахисника Ніра Біттона.

Мар'ян забив гол вже у компенсований час. Український футболіст відзначився голом на 90+3 хвилині й закріпив перевагу "кельтів".

Мар'ян скористався помилкою оборонців і дальнім пострілом не залишив шансів воротарю.

Відео голу Шведа

Для Шведа це дебютний матч не тільки за "Селтік", а й у Лізі чемпіонів. До цього півзахисник не грав у єврокубках.

Мар'ян став гравцем "Селтіку" ще взимку. 22-річний півзахисник перейшов з "Карпат" за 2 мільйони євро. Шотландці віддали Шведа в "Карпати" в оренду на півроку, після чого Мар'ян повернувся у новий клуб.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга чемпіонів Мар'ян Швед
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