Мар'ян Швед офіційно покидає "Карпати": клуб попрощався з футболістом яскравим відео

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Мар'ян Швед покинув "Карпати"
Мар'ян Швед покинув "Карпати"

"Карпати" в своєму офіційному Twitter оголосили про відхід нападника Мар'яна Шведа в шотландський "Селтік".

Таким чином, українець покинув львівський клуб і продовжить кар'єру в новій команді у наступному сезоні. В кінці січня шотландський клуб підписав контракт з українцем на 4,5 років.

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"Мар'ян Швед залишає Карпати. Дякуємо за все. Успіхів у складі Селтіка", – додається у написі під відео.

У нинішньому сезоні Швед провів за львів'ян 24 матчі в чемпіонаті України, забивши 14 голів і віддавши 3 результативні передачі. Всього на його рахунку 55 поєдинків за команду, в яких він відзначився 23 рази.

"Селтік" в цьому сезоні в восьмий раз поспіль виграв чемпіонство Шотландії.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Карпати Мар'ян Швед
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