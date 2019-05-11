Мар'ян Швед офіційно покидає "Карпати": клуб попрощався з футболістом яскравим відео

"Карпати" в своєму офіційному Twitter оголосили про відхід нападника Мар'яна Шведа в шотландський "Селтік".

Таким чином, українець покинув львівський клуб і продовжить кар'єру в новій команді у наступному сезоні. В кінці січня шотландський клуб підписав контракт з українцем на 4,5 років.

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"Мар'ян Швед залишає Карпати. Дякуємо за все. Успіхів у складі Селтіка", – додається у написі під відео.

Мар'ян Швед залишає Карпати. Дякуємо за все! Успіхів у складі @CelticFC pic.twitter.com/bSjQO8McZI — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 11 мая 2019 г.

У нинішньому сезоні Швед провів за львів'ян 24 матчі в чемпіонаті України, забивши 14 голів і віддавши 3 результативні передачі. Всього на його рахунку 55 поєдинків за команду, в яких він відзначився 23 рази.

"Селтік" в цьому сезоні в восьмий раз поспіль виграв чемпіонство Шотландії.

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