Маша Єфросініна опублікувала чутливе відео на честь померлого тренера Зураба Хромаєва

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна

У вівторок, 30 квітня, помер тренер та екс-президент Національної федерації баскетболу України Зураб Хромаєв.

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Його син – Тимур Хромаєв – чоловік телеведучої Маші Єфросиніної та батько її дітей. Вона опублікувала пост в пам'ять про Зураба Хромаєва.

"Зураб Майрановіч Хромаєв, дорогий наш дідусь, спасибі Вам за мудрість і людяність. Ви назавжди залишитеся прикладом для ваших онуків і молодих поколінь в спорті! Знаю, як ви не любили зневіру, тому публікую цей ваш фірмовий кидок – на підтвердження того, як потрібно любити життя і свою справу", – написала Маша Єфросиніна.

Зураб Хромаєв Єдиний з українських фахівців, який очолював збірну СРСР. Разом з Олександром Гомельським Хромаєв працював з ЦСКА, був головним тренером київських команд "Будівельник" і СКА.

Очолював Зураб Хромаєв і національну команду України, з якою в 1997 році вперше пробився до фінальної частини чемпіонату Європи.

Помер 30 квітня 2019 року.

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Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту LifeStyle Маша Єфросиніна
Джерело: 24 канал
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