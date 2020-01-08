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Машина російського гонщика з українським штурманом згоріла під час перегонів "Дакар"

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Автомобіль Mini згорів під час перегонів "Дакар" / X-Raid G-Energy Team

Автомобіль російського пілота Володимира Васильєва згорів в ході ралі-марафону "Дакар". Його штурманом є українець Віталій Євтехов.

На 285-му км спецділянки машина Mini команди X-raid G-Energy загорілася, повідомили на сайті гонки. Васильєв та штурман Віталій Євтехов не постраждали.

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За попередніми даними займання сталося через те, що лопнула трубка високого тиску в паливній системі. Паливо витекло і потрапило на гарячі поверхні агрегатів моторного відсіку. Машина вигоріла повністю. Тож команда покинула "Дакар".

Варто відзначити, що на той час їх автомобіль показував дев'ятий час на третьому етапі, а в генеральній кваліфікації був на 11-у місці.

Цього року ралі-рейд "Дакар" вперше в історії проходить на території Саудівській Аравії. До 2008 року він відбувався в Північній Африці, а до цього одинадцять останніх років – в Південній Америці. Перегони перенесли туди через терористичні загрози у Мавританії, що призвело до скасування гонки 2008 року – останньої в Африці.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Перегони
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