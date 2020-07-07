У рамках турніру зі змішаних єдиноборств UFC 239 американець Хорхе Масвідаль вже на п'ятій секунді поєдинку нокаутував американця Бена Аскрена. Тепер переможець зустрінеться з Камару Усманом.

У UFC пригадали найшвидший нокаут в історії свого промоушин, який відбувався один рік тому. Відео бою виклали у своєму Instagram.

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Рекордний нокаут

Масвідаль відправив суперника на канвас першим же ударом – коліном в голову. Після цього він кинувся добивати Аскрена, але рефері тут же втрутився і зупинив поєдинок.

Раніше нікому в UFC не вдавалося нокаутувати суперника за п'ять секунд. Попередній рекорд належав американцеві Дону Фраю, який ще у 1996 році нокаутував суперника за вісім секунд.

Масвідаль вже вирушив на поєдинок напівсередній вазі проти чинного чемпіона Камару Усманова. Бій відбуватиметься в Абу-Дабі на турнір UFC 251.

Масвідал замінив Гілберта Бернса, який здав позитивний тест на коронавірус. Спершу саме Масвідал повинен був битись з Усманом, але переговори перервалися через фінансові розбіжності.

Хорхе опублікував відео у своєму Instagram. Він був одягнений у рожевий домашній халат, захисну маску та кепку. У такому стилі американець полетів на ОАЕ.