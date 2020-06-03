Матч чемпіонату Іспанії, який перервали через образи Романа Зозулі, все ж дограють
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Зустріч 20 туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Райо Вальєкано" і "Альбасете", яка була перервана через образи фанатами господарів українського форварда гостей Романа Зозулі, буде дограна 10 червня.
Грав відбудеться без глядачів. Про це повідомляє пресслужба Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF).
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Що відомо про конфлікт Романа Зозулі і фанатів "Райо"
- Конфлікт Зозулі та фанів "Райо" бере початок 1 лютого 2017 року. У цей день було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди.
- Перехід українця супроводжувався масовими протестами фанатів "Райо". Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.
- Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом".
- Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.Відтак перехід гравця у "Райо" було зірвано.
- 15 грудня 2019 року матч першого кола між "Райо" та "Альбасете" був перерваний після першого тайму через образи Романа фанами господарів.
- Зокрема, українця називали нацистом. Після цього "Альбасете" відмовився продовжувати гру.
- Унаслідок скандалу "Райо Вальєкано" покарали закриттям трибун та штрафом. Клуб оскаржив рішення, однак Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу залишив покарання у силі.
- "Райо Вальєкано" звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).
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