Матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться на НСК "Олімпійський" – джерело

Матч 24 туру чемпіонату України "Шахтар" – "Динамо" відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві.

Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо" Київ Inside. Також цю інформацію підтвердив журналіст Ігор Циганик.

Читайте також Стало відомо, коли вболівальникам в Україні дозволять повернутися на стадіони

У разі відновлення чемпіонату 30 травня дербі "Шахтар" – "Динамо" дійсно буде проведено в Києві. Ініціатива виходила особисто від керівництва донецького клубу, киянам залишалося лише дати свою згоду. УПЛ проінформована. За даними на сьогоднішній день, 4 клуби з першої шістки будуть проводити домашні матчі в Києві. "Шахтар" на НСК і "Оболонь-Арені", "Десна" і "Колос" поділять "Оболонь-Арену" і стадіон ім.Лобановского, "Динамо", швидше за все, на НСК і домашньому ст. Лобановського.

"Зоря" і "Олександрія" планують грати на домашніх аренах. І найголовніше, враховуючи абсолютну аморфність ФФУ з приводу медпротокола (тестування, фінансування тощо), медпротокол схоже буде існувати тільки на папері. Вся відповідальність покладена на клуби. Механізму такої відповідальності не передбачено. У разі заражень вина буде покладена на керівництво команд і їх медслужби", – йдеться в повідомленні.

Клуби УПЛ хочуть відновити матчі чемпіонату вже 30 травня. При цьому чемпіонати їх молодіжних і юнацьких команд будуть завершені достроково.

Лідирує в чемпіонаті України "Шахтар", який зустрінеться з "Динамо" в першому турі після відновлення турніру. Луганська "Зоря" розташувалася на другій сходинці, кияни замикають першу трійку.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24