Матч "Барселона" – "Реал" перенесуть через протести в Каталонії: дві ймовірні дати гри

Матч "Барселона" – "Реал", який мав відбутися 26 жовтня, таки перенесуть на інший день через масові протести в Каталонії. Головне питання – коли тепер зіграють команди.

На сайті Королівської іспанської федерації футболу було опубліковано офіційну заяву, що матч "Барселона" – "Реал" перенесли. Таке рішення прийняв комітет з проведення змагань. Він же й постановив, що команди мають домовитися про нову дату матчу.

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Перед тим лунали дві дати проведення матчу. Королівська іспанська федерація футболу виступала за 18 грудня. На цей день назначені матчі Кубка Іспанії, однак "Барселона" та "Реал" боротьбу за трофей розпочинають на пізнішій стадії. Натомість Ла Ліга хотіла перенести матч на 7 грудня. Свою позицію вона обумовлювала тим, що така гра повинна відбутися на вихідних, а не серед тижня, як це пропонує федерація.

Тепер же клуби повинні самостійно вирішити, коли проводити цю гру. Домовитися вони мають до понеділка, 21 жовтня. Якщо "Барселона" та "Реал" цього не зроблять, рішення про дату матчу прийме комітет з проведення змагань.

Чому Каталонія хоче незалежності?Каталонці шанують свою історію та розмовляють власною мовою. До того ж, Каталонія – найбагатший регіон Іспанії та сплачує до бюджету найбільше податків. Тому каталонські націоналісти прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону.



1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії. Тоді більшість голосів мешканці Каталонії віддали за відокремлення від Іспанії. Але центральна влада не визнала референдум і його результати, а іспанська поліція застосувала силу проти прихильників незалежності Каталонії.



11 жовтня глава уряду Каталонії Карлос Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності Каталонії. Проте вже 27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії та в регіоні ввели пряме управління. Після цього парламент та уряд Каталонії розпустили.



15 жовтня каталонським політикам винесли вирок – від 9 до 13 років ув'язнення. Через це у місті розпочалися масові протести. Прихильники незалежності Каталонії палили сміття, кидали у поліцію яйця та петарди.