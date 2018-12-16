Матч чемпіонату Англії перервали через чорного кота: курйозне відео

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"Чорний кіт" зірвав матч чемпіонату Англії
"Чорний кіт" зірвав матч чемпіонату Англії / Фото із соцмереж

У суботу, 2 лютого, відбувся матч чемпіонату Англії між "Евертоном" та "Вулверхемптоном". Саме гру довелося ненадовго перервати через чорного кота, який вибіг на поле.

Після того, як на поле вибіг чорний кіт, арбітр матчу був змушений призупинити гру, поки тварина не покине поле. Тож у кінці матчу було додано аж сім хвилин.

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Важко сказати, чи чорний кіт став на заваді господарям поля, але "Евертон" у цьому матчі поступився 1:3.

До слова, це не вперше матчі чемпіонату Англії перериваються через котів на полі. При цьому як мінімум двічі це відбулося саме у Ліверпулі. У 2012 році кіт вибіг на поле під час матчу "Ліверпуля" та "Тоттенхема". А у 2016-у пухнастий мало не став на заваді матчу того ж "Ліверпуля" проти "Манчестер Юнайтед".

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Теги: Футбол Спорт Курйозні новини Світ тварин
Джерело: 24 Канал
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