Матч чемпіонату Іспанії закінчився масовою бійкою футболістів та глядачів: відео
Матч четвертого дивізіону Іспанії між футбольними клубами "Есіха" та "Херес" закінчився бійкою за участі футболістів та глядачів.
У кінці матчу декілька фанатів вибігли на поле та почали бійку з футболістами команди-господарів. Ще під час гри вони неодноразово вигукували різні вислови у бік футболістів.
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Відео бійки фанатів та футболістів у чемпіонаті Іспанії
Сам матч закінчився у нічию 0:0.
Джерело: 24 Канал
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