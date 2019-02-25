Матч чемпіонату Іспанії закінчився масовою бійкою футболістів та глядачів: відео

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Матч чемпіонату Іспанії закінчився масовою бійкою футболістів та глядачів: відео

Матч четвертого дивізіону Іспанії між футбольними клубами "Есіха" та "Херес" закінчився бійкою за участі футболістів та глядачів.

У кінці матчу декілька фанатів вибігли на поле та почали бійку з футболістами команди-господарів. Ще під час гри вони неодноразово вигукували різні вислови у бік футболістів.

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Відео бійки фанатів та футболістів у чемпіонаті Іспанії

Сам матч закінчився у нічию 0:0.

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Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
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