Матч "Динамо" – "Ворскла", який повинен пройти без глядачів, зможуть відвідати діти – деталі
Київське "Динамо" проінформувало УПЛ і УАФ про те, що поєдинок 19-го туру чемпіонату України "Динамо" – "Ворскла" пройде з глядачами.
"Динамо" приведе на гру з полтавчанами дітей до 14 років із футбольних шкіл Києва в супроводі батьків. Ця норма передбачена в статті 26 регламенту УАФ з інфраструктури.
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Стаття 26: Діти у віці до 14 років (за належного супроводу, що узгоджується з Комітетом УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань) зі шкіл і / або футбольних академій, запрошені на матч безкоштовно.
Дата та час зустрічі не змінилися – 22 лютого, 17:00. На матчі вперше в УПЛ працюватиме система VAR.
Чи зможуть з дітьми пройти на стадіон їхні батьки?
У нормі регламенту УАФ мова йде про "належний супровод" дітей зі шкіл і футбольних академій, і всі питання відвідування повинні бути узгоджені з Комітетом УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.
Сенс цього пункту в тому, щоб дати можливість відвідати матч дітям, а не дати "лазівку" їх батькам. За задумом, діти до 14-ти років можуть відвідати матч в супроводі керівника групи (від школи або академії), можливо, декількох керівників групи, якщо вона чисельна. Будь-які нюанси, подробиці, склад і кількість груп узгоджуються з Комітетом УАФ з питань стадіонів. Так що, швидше за все, наявність (великої кількості) батьків (дорослих уболівальників команди) на таких матчах виключено.
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Матч "Динамо" – "Ворскла" може стати першим в Україні, в якому буде застосована подібна норма, і гру відвідають тільки вболівальники до 14 років.
- 10 листопада відбувся матч між "Шахтарем" та "Динамо". Гру довелося перервати через расистські вигуки з трибун. При цьому півзахисник "гірників" Тайсон отримав червону картку, показавши непристойний жест в бік вболівальників та вибивши м'яч на трибуни. Поле він покидав зі сльозами на очах. Плакав під час гри й Дентіньйо.
- Причиною проведення матчу без глядачів є покарання для "біло-синіх" за расизм у грі з "Шахтарем". Ще одним домашнім матчем кияни покарані умовно. Також клуб оштрафований на 500 тисяч гривень.