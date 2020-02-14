Матч "Динамо" – "Ворскла", який повинен пройти без глядачів, зможуть відвідати діти – деталі

Київське "Динамо" проінформувало УПЛ і УАФ про те, що поєдинок 19-го туру чемпіонату України "Динамо" – "Ворскла" пройде з глядачами.

"Динамо" приведе на гру з полтавчанами дітей до 14 років із футбольних шкіл Києва в супроводі батьків. Ця норма передбачена в статті 26 регламенту УАФ з інфраструктури.

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Стаття 26: Діти у віці до 14 років (за належного супроводу, що узгоджується з Комітетом УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань) зі шкіл і / або футбольних академій, запрошені на матч безкоштовно.

Дата та час зустрічі не змінилися – 22 лютого, 17:00. На матчі вперше в УПЛ працюватиме система VAR.

Чи зможуть з дітьми пройти на стадіон їхні батьки?

У нормі регламенту УАФ мова йде про "належний супровод" дітей зі шкіл і футбольних академій, і всі питання відвідування повинні бути узгоджені з Комітетом УАФ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань.

Сенс цього пункту в тому, щоб дати можливість відвідати матч дітям, а не дати "лазівку" їх батькам. За задумом, діти до 14-ти років можуть відвідати матч в супроводі керівника групи (від школи або академії), можливо, декількох керівників групи, якщо вона чисельна. Будь-які нюанси, подробиці, склад і кількість груп узгоджуються з Комітетом УАФ з питань стадіонів. Так що, швидше за все, наявність (великої кількості) батьків (дорослих уболівальників команди) на таких матчах виключено.

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Матч "Динамо" – "Ворскла" може стати першим в Україні, в якому буде застосована подібна норма, і гру відвідають тільки вболівальники до 14 років.