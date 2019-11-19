Матч "Динамо" – "Зоря" перенесли: нова дата

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Матч "Динамо" – "Зоря" перенесли / ФК "Динамо"

Поєдинок 17-го туру Favbet Ліги "Динамо" – "Зоря" перенесено на один день. Причиною стало звернення київського клубу.

Попередньо матч був запланований на суботу, 7 грудня. Однак "Динамо" звернулося до керівництва УПЛ з проханням перенести гру на неділю, 8 грудня. Початок гри залишився без змін – 17:00.

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На сайті УПЛ вказано, що матч перенесли через прохання "Динамо", а "Зоря" не була проти такого рішення. Київський клуб не вказує причини перенесення матчу.

Варто відзначити, що зазвичай матчі в чемпіонаті переносять через намагання команд мати більше часу для підготовки виступу у єврокубках. Однак "Динамо" матчі Ліги Європи зіграє ще 28 листопада (проти шведського "Мальме" на виїзді), а наступний – аж 12 грудня (домашня гра проти швейцарського "Лугано"). Відтак причина перенесення матчу поки залишається невідомою.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо ФК Зоря
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