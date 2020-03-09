Матч Франція – Україна відбудеться без глядачів

Товариський поєдинок між футбольними збірними Франції та України відбудеться без глядачів. Гра пройде в Парижі 27 березня на стадіоні "Стад де Франс".

У Франції, де кількість випадків зараженням коронавірусом наблизилося до позначки в тисячу осіб, застосовують захисні заходи проти епідемії.

Міністерка спорту Франції Роксана Марасіняну повідомила, що до 15 квітня будуть обмежені всі спортивні заходи з відвідуваністю понад тисячу осіб.

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Необхідно враховувати, що на стадіоні може перебувати не більше, аніж тисяча осіб. Або клуби вирішать продати не більше, аніж тисячу квитків, або віддадуть перевагу грати при порожніх трибунах або по можливості відкласти матч,

– цитує чиновницю GFFN.

Зокрема, вже відомо, що матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Боруссією" Дортмунд пройде без глядачів.

Глава Міністерства спорту Франції також підтвердила, що попереджувальні заходи вплинуть на матч між Францією та Україною.

Таким чином, поєдинок у Сен-Дені (передмістя Парижа), швидше за все, пройде без глядачів.

Наразі ні Федерація футболу Франції, ані Українська асоціація футболу не робили офіційної заяви щодо гри. Квитки на матч продовжують реалізовуватися.

Що відомо про коронавірус?

Станом на 9 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 840 людей. Загальна кількість інфікованих – 110 276 осіб по всьому світу. Одужали понад 62 тисячі людей.

З країн Євросоюзу тільки в Кіпрі не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірус. Натомість один випадок підтверджений в Україні.

Кількість людей, заражених коронавірусом Covid-19 у Франції за добу збільшилася на 336, загальна кількість хворих складає 949 осіб. 16 пацієнтів померло.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу