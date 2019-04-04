Матч "Інгулець" – "Карпати" у Кубку України перенесли на інший стадіон

У неділю, 7 квітня, відбудуться матчі чвертьфіналу Кубка України. Через підвищений ажіотаж навколо матчу "Інгулець" – "Карпати", гру довелося перенести на інший стадіон.

Матч "Інгулець" – "Карпати" мав відбутися на стадіоні у селищі Петрове, що у Кіровоградській області. Саме там виступає "Інгулець". Однак тамтешня арена вміщає лише 1720 глядачів. У той час як охочих побачити матч наживо – значно більше.

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"Зважаючи на підвищений ажіотаж, цю гру перенесено до Олександрії, на стадіон "Ніка", – йдеться у повідомленні на сайті "Карпат".

Матч розпочнеться, як і заплановано, – о 14:00.

Щодо решти матчів, то гра "Львів" – "Зоря" відбудеться на львівському стадіоні "Україна". Початок о 14:00. два матчі розпочнуться о 17:00 – "Дніпро-1" зіграє проти полтавської "Ворскли" на "Дніпро арена". А на стадіоні "Металіст" у Харкові донецький "Шахтар" протистоятиме київському "Динамо"