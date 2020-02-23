Матч команди українця Маліновського в Італії перенесли через спалах коронавірусу

Частину матчів чемпіонату Італії довелося перенести на невизначений термін. Причиною став спалах коронавірусу в країні, від якого померло двоє людей.

Нагадаємо, спочатку в Італії перенесли близько 40 матчів у нижчих дивізіонах. Все через те, що коронавірус виявили в одного з футболістів "Кодоньйо", аматорського клубу з Ломбардії. Він став першим жителем регіону, в якого виявили Covid-19. Загалом в Італії померло двоє людей від коронавірусу.

​До слова: Коронавірус в Італії: кількість заражених різко зросла, країна вдається до жорстких обмежень

Однак матчі в Серії А таки відбулися в суботу, 22 лютого. В одному з них Кріштіану Роналду зіграв свій 1000-1 матч у кар'єрі, в якому забив 725-й гол.