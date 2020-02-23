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Матч команди українця Маліновського в Італії перенесли через спалах коронавірусу

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Матч "Аталанти" перенесли через коронавірус / twitter.com/Atalanta_BC

Частину матчів чемпіонату Італії довелося перенести на невизначений термін. Причиною став спалах коронавірусу в країні, від якого померло двоє людей.

Нагадаємо, спочатку в Італії перенесли близько 40 матчів у нижчих дивізіонах. Все через те, що коронавірус виявили в одного з футболістів "Кодоньйо", аматорського клубу з Ломбардії. Він став першим жителем регіону, в якого виявили Covid-19. Загалом в Італії померло двоє людей від коронавірусу.

До слова: Коронавірус в Італії: кількість заражених різко зросла, країна вдається до жорстких обмежень

Однак матчі в Серії А таки відбулися в суботу, 22 лютого. В одному з них Кріштіану Роналду зіграв свій 1000-1 матч у кар'єрі, в якому забив 725-й гол.

Та вже у неділю, 23 лютого, деякі матч таки перенесли. Серед них і гра "Аталанти", за яку виступає українець Руслан Маліновський. Його команда мала вдома "Сассуоло". Також перенесли матчі "Верона" – "Кальярі" та "Інтер" – "Сампдорія", Натомість матчі "Дженоа" – "Лаціо", "Торіно" – "Парма" та "Рома" – "Лечче" таки відбудуться. Нагадаємо, що за останній клуб виступає ще один український футболіст – Євген Шахов.

 

 

23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу
сьогодні
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус 2020 Здоров'я Новини Спорту Руслан Маліновський ФК Аталанта Спорт Футбол
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