Матч Кубка Девіса закінчився о 4:04 ранку за місцевим часом

На Кубку Девіса в Мадриді було зіграно матч між збірними США та Італії, який завершився о 4:04 за місцевим часом. Тільки один матч в історії тенісу завершився пізніше.

У парному протистоянні зустрілися американці Сем Куеррі й Джек Сок з італійцями Фабіо Фоньїні та Сімоне Болеллі.

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Американці перемогли за підсумками трьох сетів – 6:7, 7:6, 6:4.

Incredible!!!



Jack Sock and Sam Querrey defeat Simone Bolelli and Fabio Fognini in what is the second latest finish in tennis history



The USA win the tie #DavisCupMadridFinals #byRakuten pic.twitter.com/lcG72mwfgl — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) 21 ноября 2019 г.

В історії тенісу був тільки один матч, який закінчився пізніше. На Australian Open 2008 Ллейтон Г'юїтт і Маркос Багдатіс грали до 4:34 ранку по Мельбурну.

У цьому році на Australian Open Гарбінє Мугуруса обіграла Йоханну Конту о 3:12 за місцевим часом.

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Фоньїні після матчу поскаржився на правила Кубку Девіса, який у 2019 році був реформований. "Ми нарешті дограли. Нові правила не найкращі, це можна сказати точно", – написав італієць в інстаграмі.

Як реформували Кубок Девіса? Кубок Девіса – найпрестижніший кубок серед чоловічих збірних команд з тенісу. З 2019 року Світова група, що складається з 18 збірних, розігрує Кубок протягом одного тижня у кінці сезону.



Усі ці команди розподілені на шість груп по три команди в кожній. У чвертьфінал виходять шість переможців груп і дві найкращі команди, що зайняли другі місця у групах. Серія між командами на цьому етапі буде включати два одиночних матчі й один парний.

Ще один рекорд на Кубку Девіса

Німці Кевін Кравіц й Андреас Міс виграли найбільш затяжний тай-брейк в історії Кубка Девіса з рахунком 20:18. За 3 години 18 хвилин вони перемогли аргентинців Максімо Гонсалеса і Леонардо Маєра – 6:7, 7:6, 7:6.

Що таке тай-брейк? Спеціальна укорочена партія, яка дозволяє виявити переможця при нічийному рахунку.

На тай-брейку вирішального сету аргентинці відіграли сім матчболів, проте все одно поступилися.

Найдовший тай-брейк в парних чоловічих поєдинках пройшов у 1985 році в першому колі Вімблдону.

Данець Мікаель Мортенсен і швед Ян Ганнарсон обіграли австралійця Джона Фроулі й парагвайця Віктора Печчі 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (26:24).

Найтриваліший тай-брейк в історії зіграли у 2013 році у кваліфікації турніру ITF у Флориді. Представник Монако Бенжамен Баллере переміг Гійома Куяра 7:6 (36:34), 6:1.

На матчі не було ні судді на вишці, ні лінійних арбітрів, але результат поєдинку був підтверджений ITF та ATP.