Матч Кубка Девіса закінчився о 4:04 ранку за місцевим часом
На Кубку Девіса в Мадриді було зіграно матч між збірними США та Італії, який завершився о 4:04 за місцевим часом. Тільки один матч в історії тенісу завершився пізніше.
У парному протистоянні зустрілися американці Сем Куеррі й Джек Сок з італійцями Фабіо Фоньїні та Сімоне Болеллі.
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Американці перемогли за підсумками трьох сетів – 6:7, 7:6, 6:4.
В історії тенісу був тільки один матч, який закінчився пізніше. На Australian Open 2008 Ллейтон Г'юїтт і Маркос Багдатіс грали до 4:34 ранку по Мельбурну.
У цьому році на Australian Open Гарбінє Мугуруса обіграла Йоханну Конту о 3:12 за місцевим часом.
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Фоньїні після матчу поскаржився на правила Кубку Девіса, який у 2019 році був реформований. "Ми нарешті дограли. Нові правила не найкращі, це можна сказати точно", – написав італієць в інстаграмі.
Як реформували Кубок Девіса? Кубок Девіса – найпрестижніший кубок серед чоловічих збірних команд з тенісу. З 2019 року Світова група, що складається з 18 збірних, розігрує Кубок протягом одного тижня у кінці сезону.
Усі ці команди розподілені на шість груп по три команди в кожній. У чвертьфінал виходять шість переможців груп і дві найкращі команди, що зайняли другі місця у групах. Серія між командами на цьому етапі буде включати два одиночних матчі й один парний.
Ще один рекорд на Кубку Девіса
Німці Кевін Кравіц й Андреас Міс виграли найбільш затяжний тай-брейк в історії Кубка Девіса з рахунком 20:18. За 3 години 18 хвилин вони перемогли аргентинців Максімо Гонсалеса і Леонардо Маєра – 6:7, 7:6, 7:6.
Що таке тай-брейк? Спеціальна укорочена партія, яка дозволяє виявити переможця при нічийному рахунку.
На тай-брейку вирішального сету аргентинці відіграли сім матчболів, проте все одно поступилися.
Найдовший тай-брейк в парних чоловічих поєдинках пройшов у 1985 році в першому колі Вімблдону.
Данець Мікаель Мортенсен і швед Ян Ганнарсон обіграли австралійця Джона Фроулі й парагвайця Віктора Печчі 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (26:24).
Найтриваліший тай-брейк в історії зіграли у 2013 році у кваліфікації турніру ITF у Флориді. Представник Монако Бенжамен Баллере переміг Гійома Куяра 7:6 (36:34), 6:1.
На матчі не було ні судді на вишці, ні лінійних арбітрів, але результат поєдинку був підтверджений ITF та ATP.
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