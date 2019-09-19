Матч лідерів УПЛ "Десна" – "Шахтар" довірили обслужити жіночій бригаді арбітрів

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Катерина Монзуль
Катерина Монзуль

У неділю, 22 вересня, відбудеться топ-матч чемпіонату України – чернігівська "Десна", яка йде на другій позиції, прийматиме лідера УПЛ донецький "Шахтар". Цей матч довірили обслужити бригаді арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

На лінії їй допомагатимуть Марина Стрілецька та Олександра Ардашева.

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Варто зазначити, що вперше в Чернігові в тестовому режимі працюватимуть арбітри за допомогою системи VAR. А спостерігачем арбітражу буде Лучано Луччі.

Нагадаємо, "Шахтар" йде на першому місці в УПЛ. У "гірників" сім перемог у семи матчах. "Десна" ж на другій позиції у турнірній таблиці. Чернігівська команда відстає від лідера на сім очок.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Шахтар ФК Десна
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