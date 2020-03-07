Матч Ліги чемпіонів ПСЖ – "Боруссія" Дортмунд може не відбутися – причина

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між французьким ПСЖ і "Боруссією" Дортмунд може не відбутися 11 березня. Причиною став спалах коронавірусу в Європі.

Авторитетне видання L'Equipe повідомляє, що зустріч, яка запланована на 11 березня, може бути перенесена на 17 або 18 березня.

ParisFans інформує, що перенесення потребують узгодження з префектурою Парижа.

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Також розглядаються варіанти заборони на відвідування матчу для німецьких уболівальників або проведення гри взагалі без глядачів. Офіційне рішення поки не прийнято.

Зазначимо, що перша гра між "Боруссією" та ПСЖ відбулася у Німеччині й завершилася перемогою "джмелів" з рахунком 2:1.

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У Франції через поширення коронавірусу був перенесений матч "Страсбург" – ПСЖ.

За офіційною інформацією, з кінця січня у Франції від епідемії постраждали 577 людей, дев’ять людей померли.

Що таке коронавірус Covid-2019? Спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Інфекцію вперше виявили у місті Ухань. Місцеві жителі захворіли на пневмонію невідомого походження.



Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.



Спалах коронавірусу Covid-2019 пов'язаний з ринком морепродуктів та тварин, що в місті Ухань. Там торгували дикими тваринами для споживання. Все вказує на те, що хвороба має саме тваринне джерело інфекції.

Як вберегтися від коронавірусу?

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції: регулярно мити руки з милом, закривати ніс та рот при чханні, термічно оброблять м'ясо, яйця та рибу, мити фрукти та овочі.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу