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Матч Ліги чемпіонів "Ювентус" – "Ліон" може відбутися без глядачів через коронавірус

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Матч "Ювентус" – "Ліон" може відбутися без глядачів / twitter.com/juventusfc

Коронавірус добрався і до матчів Ліги чемпіонів. Під загрозою проведення матчу-відповіді 1/8 фіналу "Ювентус" – "Ліон".

Матч "Ювентус" – "Ліон" запланований на 17 березня. В першому матчі французький клуб мінімально переміг 1:0.

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Однак північ Італії зараз є осередком спалаху коронавірусу. Там вже перенесли частину матчів. В тому числі й за участі "Ювентуса" – принципове дербі проти "Інтера".

За даними L’Equipe, матч "Ювентус" – "Ліон" в Італії не перенесуть, але гра відбудеться без глядачів.

Варто зазначити, що без глядачів може відбутися і матч ПСЖ – "Боруссія" 11 березня. У першому матчі в Дортмунді перемогла німецька команда. Тоді Дублем відзначився Холанд.

Станом на 3 березня у світі понад 90 тисяч осіб заразилося на коронавірус. З них понад 3 тисячі померло. Одужало понад 48 тисяч осіб.

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Дані про смертність від коронавірусу
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу​

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол Ювентус Ліга чемпіонів
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