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Матч Ліги чемпіонів за участю команди українця Маліновського пройде без глядачів

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Матч Валенсія – Аталанта пройде без глядачів

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Валенсією" та "Аталантою" пройде на "Местальї" без глядачів.

Також за закритими дверима пройдуть ігри Ліги Європи "Хетафе" – "Інтер" і "Севілья" – "Рома", і матч Прімери між "Алавесом" і "Валенсією", повідомляє Marca з посиланням на заяву департаменту охорони здоров'я Іспанії.

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Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Іллі оголосив надзвичайні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Заборона на допуск глядачів на спортивні заходи поширюється на команди, які грали з італійськими клубами. Зазначається, що це перша превентивна міра, однак за нею можуть послідувати інші обмеження.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Аталанта" розгромила "Валенсію" (4:1). Зустріч у відповідь відбудеться 10 березня. Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 12 березня, а "Алавес" прийме "Валенсію" в Прімері вже 6 березня.

  • Раніше стало відомо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Ліоном" може пройти при закритих трибунах.
  • Також під питанням проведення матчу між ПСЖ і дортмундською "Борусією", який відбудеться тижнем раніше в Парижі.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту ФК Валенсія ФК Аталанта Руслан Маліновський Ліга чемпіонів Спорт Футбол
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