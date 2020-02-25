Матч Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" відбудеться без глядачів через коронавірус в Італії

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Інтером" та "Лудогорцем" у Мілані відбудеться без глядачів. Причиною став спалах коронавірусу в Італії.

Матч "Інтер" – "Лудогорець" запланований на четвер, 27 лютого. Як йдеться на сайті болгарського клубу, УЄФА поставила їх до відома, що глядачів на цьому матчі не буде. Ще перед тим міланський клуб надіслав листа до "Лудогорця", в якому повідомив, що міська влада охорони здоров'я дозволила провести матч без фанів. Згодом цю інформацію підтвердили і в "Інтері".

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Нагадаємо, в Італії продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Так, станом на 25 лютого вже відомо про 229 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

В Італії померли семеро людей, в яких виявили коронавірус.

Через спалах коронавірусу в Італії перенесли матчі чемпіонату в неділю, 23 лютого. Серед них ігри "Аталанта" – "Сассуоло", "Верона" – "Кальярі", "Торіно" – "Парма" та "Інтер" – "Сампдорія".

Під загрозою і проведення матчів 29 лютого та 1 березня. Серед них і "Ювентус" – "Інтер".

Матч "Інтер" – "Лудогорець" відбудеться в четвер, 27 лютого. Початок матчу на стадіоні "Сан Сіро" о 22:00. У першому матчі "Інтер" переміг на виїзді 2:0.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу