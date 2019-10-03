Матч Ліги Європи перервали через політичну провокацію

Один з матчів групового етапу Ліги Європи довелося передати арбітру. Причиною стали сутички на полі.

Інцидент стався у матчі між люксембурзьким "Ф91 Дюделанжом" та "Карабахом" з Азербайджану. У першому таймі, коли рахунок був 0:2 на користь гостей, над полем з'явився дрон. А до нього був прикріплений прапор Нагірного Карабаху. Через це на полі виникла сутичка.

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Арбітр матчу спочатку зупинив гру. А потім забрав команди з поля. Однак згодом гра була поновлена. А "Карабах" ще у першому таймі забив третій гол.

Нагірний Карабах Регіон на Південному Кавказі. Фактично більша його частина контролюється невизнаною Нагірно-Карабаською Республікою, формально (згідно з кордонами республік СРСР) є територією Азербайджану.



У 1988 році почався конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабаська автономна область заявила про свій вихід з Азербайджанської РСР. Регіональний парламент прийняв рішення про входження до складу Вірменської РСР, напруга в регіоні призвела до сплеску насильства. Під час референдуму у 1991 році 99,89 % виборців проголосували за незалежність Нагірного Карабаху, після чого розпочався відкритий етап війни 1987-1994 років, наслідком якої є перемога вірмен, утворення невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки та підписання в Бішкеку Угоди "Про незастосування зброї", яка діє з 12 травня 1994 року.



Зараз у регіоні проживають переважно вірмени. Етнічні азербайджанці, які до війни становили близько чверті населення регіону, втекли з Карабаху (як і з Вірменії), а з Азербайджану були змушені втікати етнічні вірмени