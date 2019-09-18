Матч Ліги Європи розпочнеться з хвилини мовчання в пам'ять про померлого футболіста Ріксена

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Фернандо Ріксен помер
Фернандо Ріксен помер

Шотландський "Рейнджерс" зіграє домашній матч Ліги Європи проти голландського "Фейєноорду". Ця гра розпочнеться з хвилини мовчання в пам'ять про футболіста Фернандо Ріксена, який помер.

Також на цей матч футболісти "Рейнджерс" вийдуть у траурних пов'язках. Матч "Рейнджерс" – "Фейєноорд" відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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Варто нагадати, що Фернандо Ріксен виступав за "Рейнджерс" у 2000-2006 роках. За цей час двічі ставав чемпіоном Шотландії, також виграв з командою два Кубки Шотландії.

Ріксен помер у віці 43 років. Він з 2013 року страждав на рідкісну хворобу – бічний аміотрофічний склероз. Останнім часом він перебував у хоспісі в Шотландії.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга Європи
Джерело: 24 канал
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