Матч Ліги Європи "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли через шторм
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У четвер, 27 лютого, мав відбутися матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Зальцбургом" та "Айнтрахтом". Однак матч довелося перенести на невизначений термін через штормове попередження в Австрії.
Як йдеться на сайті УЄФА, матч "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли через штормове попередження. Очікується, що в Австрії пориви вітру досягнуть 120 км/год.
До слова: Ліга Європи: шанси команди пройти в 1/8 фіналу
Матч мав розпочатися о 22:00 за київським часом. Коли тепер відбудеться гра – поки невідомо.
- У першому матчі "Айнтрахт" розгромив "Зальцбург" 4:1. Японський півзахисник Даїчі Камада у цьому матчі оформив хет-трик.
- У п'ятницю, 28 лютого, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Перші матчі заплановані на 12 березня. Тож "Зальцбург" та "Айнтрахт" мають зіграти до цієї дати.
- При цьому вже в неділю, 1 березня, у "Зальцбурга" запланований матч чемпіонату проти "Альтаха". В середу, 4 березня – кубковий матч проти ЛАСК, а в суботу, 7 березня – проти "Штурму" в чемпіонаті Австрії.
- Схожа ситуація і в "Айнтрахта" – 1, 4 та 7 березня в команди заплановані офіційні матчі.
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