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Матч Ліги Європи "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли через шторм

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Матч Ліги Європи "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли / UEFA

У четвер, 27 лютого, мав відбутися матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між "Зальцбургом" та "Айнтрахтом". Однак матч довелося перенести на невизначений термін через штормове попередження в Австрії.

Як йдеться на сайті УЄФА, матч "Зальцбург" – "Айнтрахт" перенесли через штормове попередження. Очікується, що в Австрії пориви вітру досягнуть 120 км/год.

До слова: Ліга Європи: шанси команди пройти в 1/8 фіналу

Матч мав розпочатися о 22:00 за київським часом. Коли тепер відбудеться гра – поки невідомо. 

  • У першому матчі "Айнтрахт" розгромив "Зальцбург" 4:1. Японський півзахисник Даїчі Камада у цьому матчі оформив хет-трик.
  • У п'ятницю, 28 лютого, відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Перші матчі заплановані на 12 березня. Тож "Зальцбург" та "Айнтрахт" мають зіграти до цієї дати.
  • При цьому вже в неділю, 1 березня, у "Зальцбурга" запланований матч чемпіонату проти "Альтаха". В середу, 4 березня – кубковий матч проти ЛАСК, а в суботу, 7 березня – проти "Штурму" в чемпіонаті Австрії.
  • Схожа ситуація і в "Айнтрахта" – 1, 4 та 7 березня в команди заплановані офіційні матчі.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Ліга Європи Новини Спорту Спорт Футбол
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