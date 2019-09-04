Матч Литва – Україна у відборі на Євро-2020 обслужить бригада арбітрів із Боснії

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Ірфан Пельто
Ірфан Пельто / УАФ

УЄФА назвав бригаду арбітрів, що працюватиме на відбірному матчі Євро-2020 Литва – Україна, який відбудеться 7 вересня у Вільнюсі.

На поле місцевого стадіону ЛФФ учасників зустрічі виведе суддівська бригада з Боснії на чолі із 35-річним Ірфаном Пельто.

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На лініях йому допомагатимуть Сенад Імбрішимбегович та Давор Бельо. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Драган Петрович.

Нагадаємо, матч Литва – Україна відбудеться у суботу, 7 вересня. початок матчу о 19:00. Онлайн-трансляція, відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

Україна посідає перше місце у своїй групі. Після чотирьох матчі в активі українців 10 очок. На другому та третьому місці – збірні Сербії та Люксембургу. Однак серби зіграли лише три матчі. Четвертими йдуть португальці. Після двох зіграних матчів у них два очки. Литва – аутсайдер групи з одним набраним балом після трьох матчів. На Євро-2020 виходять дві перші команди з кожної групи.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
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