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Матч Маліновського з лідером Серії А, естафети з біатлону та інші події 11 січня

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Матч Маліновського з лідером Серії А, естафета з біатлону та інші події 11 січня / GETTY IMAGES

11 січня на вболівальників чекає ряд цікавих футбольних, хокейних баскетбольних матчів. Календар головних спортивних подій читайте у матеріалі Спорт24.

Кубок світу з біатлону

У суботу на вболівальників біатлону чекають дві класичні естафети в рамках четвертого етапу Кубка світу.

Жіноча естафета відбудеться о 12:50. Чоловіки вийдуть на старт о 15:05.

Склад жіночої команди:

  • Анастасія Меркушина
  • Юлія Джима
  • Валя Семеренко
  • Олена Підгрушна.

Дивіться також: Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція

"Тоттенхем" – "Ліверпуль"

У рамках 22 туру чемпіонату Англії лондонський "Тоттенхем" прийме лідера АПЛ – "Ліверпуль".

Початок матчу о 19:30. Переглянути гру можна онлайн на сайті Спорт24.

У першому колі поєдинок завершився перемогою "Ліверпуля" з рахунком 2:1.

Інтер – Аталанта

Випробування на міцність чекає "Аталанту" українця Руслана Маліновського. У рамках 19 туру Серії А "бергамаски" зіграють проти "Інтера".

Матч у Мілані розпочнеться о 21:45. Руслан Маліновський зможе взяти участь у матчі, оскільки готувався до гри.

Після 18 турів "Інтер" ділить з "Ювентусом" першу сходинку в Серії А. Обидва клуби набрали по 45 очок.

Матч Михайлюка в НБА

"Детройт" Святослава Михайлюка продовжує вести боротьбу за попадання у плей-офф раунд НБА.

У ніч з 11 на 12 січня "Пістонс" на власному паркеті приймуть "Чикаго".

Команди є сусідами у турнірній таблиці, тому "Детройту" важливо здобути перемогу, щоб не пропустити "биків" вперед.

Дивіться також: "Детройт" з Михайлюком зазнав драматичної поразки в НБА: відео

Матчі Суперліги

11 січня відбудуться три матчі чемпіонату України.

  • "Хімік" – "Дніпро", початок о 14:00;
  • БК "Одеса" – "Харківські Соколи", початок о 16:00;
  • "Прометей" – БК "Запоріжжя", початок о 19:00.

Матчі УХЛ

У рамках чемпіонату України з хокею відбудуться два поєдинки.

  • "Крижані Вовки" – "Кременчук", початок о 17:45;
  • "Донбас" – "Динамо" Харків, початок о 18:00.

Це важливо: Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: хто представить Україну

Другий день ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор

11 січня на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх спортсмени змагатимуться у 5 дисциплінах.

  • Гірськолижний спорт;
  • Біатлон;
  • Керлінг;
  • Фігурне катання;
  • Хокей.

День в історії

11 січня день народження святкують:

  • футболіст "Манчестер Сіті" Лерой Сане (24 роки);
  • оборонець "Реала" Данієль Карвахаль (28 років);
  • нападник "Лестера" Джеймі Варді (33 роки);
  • Ірина Дерюгіна (62 роки) – українська спортсменка, тренерка, єдина радянська гімнастка, яка двічі була абсолютною чемпіонкою світу у 1977 і 1979 роках;
  • німецький автогонщик Адріан Сутіл (37 років);
  • японський автогонщик Накадзіма Кадзукі (35 років);
  • титулована фінська біатлоніста Кайса Мякяряйнен (37 років).
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Теги: Новини біатлону Футбол Спорт Новини Спорту Баскетбол Хокей
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