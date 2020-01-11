Матч Маліновського з лідером Серії А, естафети з біатлону та інші події 11 січня

11 січня на вболівальників чекає ряд цікавих футбольних, хокейних баскетбольних матчів. Календар головних спортивних подій читайте у матеріалі Спорт24.

Кубок світу з біатлону

У суботу на вболівальників біатлону чекають дві класичні естафети в рамках четвертого етапу Кубка світу.

Жіноча естафета відбудеться о 12:50. Чоловіки вийдуть на старт о 15:05.

Склад жіночої команди:

Анастасія Меркушина

Юлія Джима

Валя Семеренко

Олена Підгрушна.

Дивіться також: Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція

"Тоттенхем" – "Ліверпуль"

У рамках 22 туру чемпіонату Англії лондонський "Тоттенхем" прийме лідера АПЛ – "Ліверпуль".

Початок матчу о 19:30. Переглянути гру можна онлайн на сайті Спорт24.

У першому колі поєдинок завершився перемогою "Ліверпуля" з рахунком 2:1.

Інтер – Аталанта

Випробування на міцність чекає "Аталанту" українця Руслана Маліновського. У рамках 19 туру Серії А "бергамаски" зіграють проти "Інтера".

Матч у Мілані розпочнеться о 21:45. Руслан Маліновський зможе взяти участь у матчі, оскільки готувався до гри.

Після 18 турів "Інтер" ділить з "Ювентусом" першу сходинку в Серії А. Обидва клуби набрали по 45 очок.

Матч Михайлюка в НБА

"Детройт" Святослава Михайлюка продовжує вести боротьбу за попадання у плей-офф раунд НБА.

У ніч з 11 на 12 січня "Пістонс" на власному паркеті приймуть "Чикаго".

Команди є сусідами у турнірній таблиці, тому "Детройту" важливо здобути перемогу, щоб не пропустити "биків" вперед.

Дивіться також: "Детройт" з Михайлюком зазнав драматичної поразки в НБА: відео

Матчі Суперліги

11 січня відбудуться три матчі чемпіонату України.

"Хімік" – "Дніпро", початок о 14:00;

БК "Одеса" – "Харківські Соколи", початок о 16:00;

"Прометей" – БК "Запоріжжя", початок о 19:00.

Матчі УХЛ

У рамках чемпіонату України з хокею відбудуться два поєдинки.

"Крижані Вовки" – "Кременчук", початок о 17:45;

"Донбас" – "Динамо" Харків, початок о 18:00.

Це важливо: Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: хто представить Україну

Другий день ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор

11 січня на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх спортсмени змагатимуться у 5 дисциплінах.

Гірськолижний спорт;

Біатлон;

Керлінг;

Фігурне катання;

Хокей.

День в історії

11 січня день народження святкують: