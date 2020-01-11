Матч Маліновського з лідером Серії А, естафети з біатлону та інші події 11 січня
11 січня на вболівальників чекає ряд цікавих футбольних, хокейних баскетбольних матчів. Календар головних спортивних подій читайте у матеріалі Спорт24.
Кубок світу з біатлону
У суботу на вболівальників біатлону чекають дві класичні естафети в рамках четвертого етапу Кубка світу.
Жіноча естафета відбудеться о 12:50. Чоловіки вийдуть на старт о 15:05.
Склад жіночої команди:
- Анастасія Меркушина
- Юлія Джима
- Валя Семеренко
- Олена Підгрушна.
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"Тоттенхем" – "Ліверпуль"
У рамках 22 туру чемпіонату Англії лондонський "Тоттенхем" прийме лідера АПЛ – "Ліверпуль".
Початок матчу о 19:30. Переглянути гру можна онлайн на сайті Спорт24.
У першому колі поєдинок завершився перемогою "Ліверпуля" з рахунком 2:1.
Інтер – Аталанта
Випробування на міцність чекає "Аталанту" українця Руслана Маліновського. У рамках 19 туру Серії А "бергамаски" зіграють проти "Інтера".
Матч у Мілані розпочнеться о 21:45. Руслан Маліновський зможе взяти участь у матчі, оскільки готувався до гри.
Після 18 турів "Інтер" ділить з "Ювентусом" першу сходинку в Серії А. Обидва клуби набрали по 45 очок.
Матч Михайлюка в НБА
"Детройт" Святослава Михайлюка продовжує вести боротьбу за попадання у плей-офф раунд НБА.
У ніч з 11 на 12 січня "Пістонс" на власному паркеті приймуть "Чикаго".
Команди є сусідами у турнірній таблиці, тому "Детройту" важливо здобути перемогу, щоб не пропустити "биків" вперед.
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Матчі Суперліги
11 січня відбудуться три матчі чемпіонату України.
- "Хімік" – "Дніпро", початок о 14:00;
- БК "Одеса" – "Харківські Соколи", початок о 16:00;
- "Прометей" – БК "Запоріжжя", початок о 19:00.
Матчі УХЛ
У рамках чемпіонату України з хокею відбудуться два поєдинки.
- "Крижані Вовки" – "Кременчук", початок о 17:45;
- "Донбас" – "Динамо" Харків, початок о 18:00.
Це важливо: Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: хто представить Україну
Другий день ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських ігор
11 січня на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх спортсмени змагатимуться у 5 дисциплінах.
- Гірськолижний спорт;
- Біатлон;
- Керлінг;
- Фігурне катання;
- Хокей.
День в історії
11 січня день народження святкують:
- футболіст "Манчестер Сіті" Лерой Сане (24 роки);
- оборонець "Реала" Данієль Карвахаль (28 років);
- нападник "Лестера" Джеймі Варді (33 роки);
- Ірина Дерюгіна (62 роки) – українська спортсменка, тренерка, єдина радянська гімнастка, яка двічі була абсолютною чемпіонкою світу у 1977 і 1979 роках;
- німецький автогонщик Адріан Сутіл (37 років);
- японський автогонщик Накадзіма Кадзукі (35 років);
- титулована фінська біатлоніста Кайса Мякяряйнен (37 років).
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