Матч проти Сербії був певною мірою підготовкою до Євро-2020, – Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію після матчу з командою Сербії, в якій українці зіграли внічию 2:2.

Як це було: Україна на останній хвилині вирвала нічию у матчі відбору на Євро-2020 з Сербією: відео

– Ваші підопічні почали діяти у властивому їм стилі, лише пропустивши м’яч. Що заважало їм це робити з перших хвилин?

– Я сам поставив їм таке запитання. Мені не сподобався початок ані першого, ані другого тайму. Перші хвилин 10 ми виглядали розгубленими. Можливо, це пов’язано з тим, що на поле вийшли кілька футболістів, які грали менше в попередніх матчах. Хоча загалом вони проявили себе добре, зокрема, Сидорчук, Коваленко.

Добре діяли й гравці, які вийшли на заміну. У той момент, коли нам були потрібні свіжі сили, вони проявили себе з найкращого боку. Бєсєдін навіть забив м’яч.

– Чи давали ви вказівку Пятову йти до штрафного майданчика суперників на останніх хвилинах, коли Україна поступалася в рахунку?

– Думаю, він зробив це інстинктивно. Нещодавно у схожій ситуації Андрій заробив пенальті для своєї команди в Лізі чемпіонів. Вважаю, він вчинив вірно, пішовши в атаку. Нам обов’язково потрібно було заробити тут очки, щоб вирішити завдання. Ми його й вирішили, зрівняли рахунок, хай навіть не в цьому епізоді.

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– Який зараз стан в Євгена Коноплянки, та чи був він готовий грати?

– Коноплянка пропустив кілька тижнів, у нього була травма привідного м’яза. Євген відновився, але повноцінно не тренувався після цього з клубом, а коли приїхав до нас, захворів. Загалом він був готовий грати, і, якби це було потрібно, ми б його випустили. Євген – професіонал. Якби ми відчули, що нам у грі потрібен саме він, я, звичайно, скористався б можливістю випустити його на поле.

– Наскільки логічним був останній гол у поєдинку з огляду на результати збірної України у відборі, де вона не програла жодного матчу?

Я задоволений тим, як команда провела цей кваліфікаційний турнір. Попри те, що путівку до фінальної частини Євро ми вибороли заздалегідь, для нас було дуже важливо зіграти сьогодні добре. Ми розуміли, що Сербія вдома виступає впевнено, її гравці представляють хороші клуби. Загалом це дуже сильна команда, і для нас було важливо не програти тут і заробити очко, яке дозволило б збірній України сіятися з першого кошика під час жеребкування фінального турніру.

Що ж до голу на останніх хвилинах, то, повторюся, ми провалили початок обох таймів, були необов’язкові помилки. Наша команда була несхожою на себе, трапився такий відрізок, коли ми помилилися чотири-п’ять разів поспіль. В епізоді з другим пропущеним м’ячем команда розтягнулася на полі, чого не можна було припускати. У цих моментах ми зіграли не дуже кваліфіковано, тому довелося відіграватися. Ми не відмовилися від своєї гри, трохи перебудувалися, випустили свіжих футболістів, знайшли можливість для атак, особливо правим флангом. Вважаю, наш другий гол є заслуженим.

– Питання про жеребкування фінального турніру. У вас є якісь побажання щодо можливих суперників?

– Якщо чесно, я навіть не хочу про це думати. Я знаю, що таке футбол. Яким буде жереб, таким ми його і сприймемо. Для мене сьогоднішній матч уже був якоюсь мірою підготовкою до фінальної стадії. Ми дали можливість зіграти тим, хто раніше мав менше часу на полі. Чудово зіграли, повторюся, Сидорчук, Коваленко. Те саме можу сказати про Циганкова, добре ввійшли у гру Шахов, Бєсєдін. Це футболісти, які сьогодні заробили для себе великий плюс на майбутнє. Тепер я можу бути впевненим, що ці виконавці, виходячи або на заміну, або у стартовому складі, не змінять структури нашої гри, а будуть діяти в такому ж плані, як наші провідні гравці.