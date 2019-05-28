Матч "Шахтар" – "Динамо" за Суперкубок України можуть перенести

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" новий сезон розпочнуть матчем за Суперкубок. Але гру можуть перенести через політику.

Попередньо матч був запланований на 21 липня в Одесі. Але саме на цей день призначили дочасні вибори до Верховної Ради. Відтак матч можуть перенести, адже невідомо, чи поліція зможе гарантувати безпеку і під час матчі, і на виборчих дільницях.

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В Україні вже переносили матчі чемпіонату через вибори. 31 березня та 21 квітня, коли відбулися перший та другий тур виборів президента України, матчі УПЛ в ці вихідні не відбувалися. Відтак довелося змістити весь календар матчів. Через що чемпіонат України закінчиться лише 30 травня.

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Та зважаючи на те, що це єдиний матч, його можуть перенести з неділі, 21 липня, на суботу, 20 липня. Або провести серед тижня.