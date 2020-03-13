Шахтар – Вольфсбург: як повернути гроші за квитки на матч Ліги Європи

13 березня матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Вольфсбург" відкладено рішенням УЄФА.

Поєдинок повинен був відбутися 19 березня в Харкові на ОСК "Металіст". У зв'язку з тим, що матч відкладений і дата його проведення буде визначена пізніше, придбані раніше квитки залишаються дійсними.

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Однак, квиток можна повернути і одержати відшкодування його вартості, зробити це можна за викладеною в Правилах процедурою:

1. Власник квитка не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до оголошеного на сайті ФКШ часу початку заходу має право здати квиток та отримати відшкодування його вартості в повному обсязі (без урахування вартості доставки).

2. Повернення квитка є можливим у касах ОСК "Металіст". У касах за наявності квитка й паспорта (при цьому П. І. Б., зазначені в паспорті, повинні збігатися з П. І. Б., зазначеними у квитку) власник заповнює заяву на повернення квитка. Повернення грошових коштів здійснюється тим самим способом, яким було оплачено квиток (безготівковий розрахунок, готівка) за умови дотримання власником квитка пункту 1. чинних Правил. Один власник квитка має право здати не більше 4 квитків.

7.3. У разі якщо квиток було придбано в касах ОСК "Металіст" і при цьому оплачено платіжною карткою, покупець для повернення квитка та отримання відшкодування його вартості також повинен мати із собою ту платіжну картку, за допомогою якої раніше здійснював розрахунок. Відшкодування вартості поверненого квитка без наявності такої платіжної картки є неприпустимим.

7.4. Повернення квитків, придбаних онлайн на офіційному сайті shakhtar.com, є можливим через офіційний сайт ФКШ шляхом спрямування відповідного електронного запиту зі своєї електронної адреси на [email protected] У відповідь фахівець відділу продажу відправить на електронну адресу покупця (власника квитка), з якої прийшов запит, форму заяви на повернення квитка. Заповнивши та надіславши таку заяву за вищенаведеною адресою, покупець має право отримати відшкодування вартості квитка, при цьому сам квиток буде анульовано. Відшкодування вартості квитка здійснюється протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів тим самим способом, яким його було оплачено, за умови дотримання власником квитка пункту 1. чинних Правил.

До теми "Шахтар" у драматичній грі переміг "Вольфсбург" в 1/8 фіналу Ліги Європи: відео

УВАГА! У день заходу та після нього повернення/обмін квитків є неможливим.

7.5. Квитки, придбані в комівояжерів, у мережі віддалених точок продажу, через сервіси "Приват 24", "ПУМБ online", "ПриватБанку", поверненню в касах ОСК "Металіст" не підлягають. Власнику квитка для його повернення необхідно звернутися до пункту купівлі.

7.6. У разі втрати іменного квитка його власник може безкоштовно відновити його. Для цього необхідно в касах ОСК "Металіст" за наявності паспорта заповнити заяву на відновлення квитка. Квитки, які придбано не на П. І. Б. громадянина, відновленню не підлягають.

УВАГА! Відновлення квитків припиняється з моменту відкриття гейтів стадіону.

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