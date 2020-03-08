Матч "Шахтаря" у Лізі Європи може пройти без глядачів – ЗМІ

Через ситуацію з поширенням коронавіруса може зазнати змін і графік проведення матчів у німецькій Бундеслізі.

Як зазначає видання Bild, 8 березня міністр охорони здоров'я Німеччини вніс пропозицію про скасування масових заходів за участю понад 1000 чоловік. Під цей перелік, природно, можуть потрапити і футбольні матчі.

Важливо Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували

Здоров'я населення і, отже, всіх футбольних уболівальників є пріоритетними. Мета повинна полягати в тому, щоб знайти розумний баланс між реальним станом речей і надмірною обережністю. Клуби координуватимуть свої дії з місцевою владою щодо графіка проведення ігор. Нинішній сезон однозначно повинен бути дограний , щоб можна було планувати сезон майбутній, навіть незважаючи на складні обставини. Ми якнайшвидше визначимося з планом дій і проведемо збори власників клубів,

– заявив чиновник.

Таким чином, поки залишається невідомим, чи торкнуться можливі скасування або обмеження проведення матчу "Вольфсбурга" з "Шахтарем" в 1/8 фіналу Ліги Європи і якщо він не буде скасований, то пройде з глядачами або без.

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи між "Вольфсбургом" і "Шахтарем" запланований на 12 березня в Німеччині, матч-відповідь відбудеться 19 березня в Харкові, на ОСК "Металіст".