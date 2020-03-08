Матч "Шахтаря" у Лізі Європи може пройти без глядачів – ЗМІ
Через ситуацію з поширенням коронавіруса може зазнати змін і графік проведення матчів у німецькій Бундеслізі.
Як зазначає видання Bild, 8 березня міністр охорони здоров'я Німеччини вніс пропозицію про скасування масових заходів за участю понад 1000 чоловік. Під цей перелік, природно, можуть потрапити і футбольні матчі.
Важливо Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Здоров'я населення і, отже, всіх футбольних уболівальників є пріоритетними. Мета повинна полягати в тому, щоб знайти розумний баланс між реальним станом речей і надмірною обережністю. Клуби координуватимуть свої дії з місцевою владою щодо графіка проведення ігор. Нинішній сезон однозначно повинен бути дограний , щоб можна було планувати сезон майбутній, навіть незважаючи на складні обставини. Ми якнайшвидше визначимося з планом дій і проведемо збори власників клубів,
– заявив чиновник.
Таким чином, поки залишається невідомим, чи торкнуться можливі скасування або обмеження проведення матчу "Вольфсбурга" з "Шахтарем" в 1/8 фіналу Ліги Європи і якщо він не буде скасований, то пройде з глядачами або без.
Матч 1/8 фіналу Ліги Європи між "Вольфсбургом" і "Шахтарем" запланований на 12 березня в Німеччині, матч-відповідь відбудеться 19 березня в Харкові, на ОСК "Металіст".
Що таке коронавірус Covid-2019?Спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Інфекцію вперше виявили у місті Ухань. Місцеві жителі захворіли на пневмонію невідомого походження.
Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.
Спалах коронавірусу Covid-2019 пов'язаний з ринком морепродуктів та тварин, що в місті Ухань. Там торгували дикими тваринами для споживання. Все вказує на те, що хвороба має саме тваринне джерело інфекції.
Як вберегтися від коронавірусу?
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції: регулярно мити руки з милом, закривати ніс та рот при чханні, термічно оброблять м'ясо, яйця та рибу, мити фрукти та овочі.