Матч "Шахтаря" з "Аталантою" розсудить досвідчена німецька бригада арбітрів

Матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шахтар" та "Аталантою" довірили німецькому арбітру Тобіасу Штілеру. Для німця це друга гра за участю донеччан.

Асистентами рефері будуть Майк Пікель та Крістіан Гіттельманн. Відеопомічник рефері Бастіан Данкерт, а його асистент – Фелікс Цваєр. Четвертий рефері Марко Фрітц.

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Для Штілера це другий матч за участю "Шахтаря". Уперше він працював на матчі "гірників" на груповому етапі Ліги Європи сезону 2016/2017. Тоді донеччани вдома перемогли "Брагу".

Також Штілер працював на матчі київського "Динамо" в Лізі Європи. Німець обслуговував поєдинок киян у 2019 році проти "Челсі". Тоді кияни вдома програли 5:0.

Матч "Аталанта" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 1-го жовтня. Огляд матчу читайте на сайті Спорт24.